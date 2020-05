Ölpreise legen an Börsen zu

Baku, 15. Mai, AZERTAC

Die Ölpreise haben am Freitag im asiatischen Handel weiter zugelegt. Bereits am Vortag waren sie im Zuge einer neuen Nachfrageprognose der Internationalen Energieagentur (IEA) gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent betrug am Morgen 31,90 US-Dollar. Das waren 77 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 46 Cent auf 28,02 Dollar.