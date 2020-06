Ölpreise legen an Börsen zu

Baku, 5. Juni, AZERTAC

Die Ölpreise haben am Freitag zugelegt. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent betrug am Morgen 40,32 US-Dollar. Das waren 0,33 US-Dollar mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 0,19 Dollar auf 37,60 Dollar.