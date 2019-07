Ölpreise legen weiter zu

Baku, 26. Juli, AZERTAC

Die Ölpreise legen an den Börsen weiter zu, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC berichtet.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 63,58 US-Dollar. Das waren 19 Cent mehr als am Vortag.

An der New Yorker Börse NYMEX (New York Merchantile Exchange) stieg der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Sorte “Light“ um 0,28 US-Dollar auf 56,30 Dollar.