Ölpreise steigen

Baku, 5. März, AZERTAC

Die Ölpreise haben an Börsen zugelegt, berichtet die Nachrichtenagentur AZERTAC.

Die Ölpreise sind am Donnerstag vor Beginn eines wichtigen Treffens des Ölkartells Opec gestiegen. Marktteilnehmer nannten die Aussicht auf milliardenschwere Finanzhilfen in den USA zur Eindämmung der Corona-Krise als Grund. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 51,95 US-Dollar. Das waren 82 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für amerikanisches Rohöl der Sorte WTI stieg um 69 Cent auf 47,47 Dollar.