Baku, 13. Juni, AZERTAC

Die Ölpreise zeigen sich volatil, wie die Nachrichtenagentur AZERTAC berichtet.

Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 38,73 US-Dollar. Das waren 18 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte WTI sank an der Börse um 0,08 Dollar und wurde für 36,26 Dollar zum Verkauf angeboten.