Berlin, 12. September, AZERTAC

Das deutschsprachige Online-Nachrichtenportal Ostexperte.de veröffentlichte einen Artikel des in Deutschland lebenden jungen aserbaidschanischen Wissenschaftlers Asif Masimov unter dem Titel "Israel als verlässlicher Kooperationspartner Aserbaidschans", wie das deutsche Büro von AZERTAC berichtet.

Trotz ideologischer Differenzen und inmitten einer geopolitisch aufgeladenen Region arbeiten Aserbaidschan und Israel erfolgreich zusammen. Die Beziehung der beiden Staaten könnte ein Vorbild für viele muslimische Länder sein.

Israel war einer der ersten Staaten, der im Jahr 1991 die Unabhängigkeit Aserbaidschans anerkannte. 1993 wurde sogar eine diplomatische Vertretung in Baku eingesetzt, schreibt der Autor in seinem Artikel.

Israel gilt für Aserbaidschan als wichtiger Ölimporteur und deckt dadurch mehr als ein Drittel seines Bedarfs ab. Es werden weiterhin mögliche Gasexporte nach Israel diskutiert.

Die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern werden mittlerweile noch vertieft, da seit 2017 auch die bilaterale Besteuerung aufgehoben wurde.

Politisch-wirtschaftliche Beziehungen fördern Militärkooperation

Die armenische Seite kritisiert Israel vermehrt wegen der Waffenlieferung an Aserbaidschan. Armenien sollte jedoch begreifen, dass die Militärkooperation zwischen Israel und Aserbaidschan nicht nur gegen die armenische Besatzungspolitik ausgerichtet ist, sondern die Sicherheit Aserbaidschans in der gesamten Region gewährleisten soll. Die Stabilität und Sicherheit Aserbaidschans bedeutet auch die Sicherheit und weitere Präsenz Israels in der Kaukasusregion. Im Rahmen dieser Kooperation wurden bereits mehrfach Terroranschläge in Baku und anderen Regionen Aserbaidschans verhindert.

Von daher wird die militärisch-politische Kooperation zwischen Israel und Aserbaidschan auch in Zukunft noch weiter vertieft, so der Autor.

