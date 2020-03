Opec-Staaten seien sich einig, Ölproduktion massiv zu drosseln

Baku, 5. März, AZERTAC

Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat sich darauf verständigt, ihre Ölproduktion massiv zu drosseln. Die 13 Opec-Staaten seien sich einig, eine Millionen Barrel (rund 159 Liter) Öl am Tag weniger zu produzieren, wie die Opec am Donnerstag mitteilte. Zudem sollen die zehn verbündeten Staaten der Opec+-Allianz ihre Förderung um 500.000 Barrel reduzieren. In der Opec+-Allianz sind neben den klassischen Opec-Staaten zusätzlich Länder, die zwar viel Erdöl fördern, aber nicht in der Opec sind, beispielsweise Russland.