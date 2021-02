Opera Euro Rapid: Teimour Radjabov zieht ins Halbfinale ein

Baku, 11. Februar, AZERTAC

Der 34-jährige aserbaidschanische GM Teimour Radjabov bestritt seine nächsten Viertelfinalbegegnungen des Opera Euro Rapid Turniers.

Er spielte am Tag 2 dieser Runde gegen Anish Giri aus den Niederlanden. In dieser Runde wurden insgesamt 6 Matches zwischen ihnen gespielt. Die ersten vier Begegnungen war das Remis-2:2. Radjabov besiegte seinen Gegner im Tiebreak mit 2,5:0,5 und zog damit ins Halbfinale ein.

In der Partie zwischen Teimour Radjabov und Anish Giri, dauerte es am Tag 1 bis zur dritten Partie, bis das Feuerwerk begann.

Radjabov – der mit 15 Unentschieden in Folge ungeschlagen war – ging in Führung und ließ Giri in einer Muss-Sieg-Situation in das letzte Spiel gehen.

Giri grub tief und holte den Satz zurück, indem er die vierte Partie gewann und den Tag mit 2:2 beendete.

Die Halbfinalspiele finden vom 11. bis 12. Februar statt.

Der aserbaidschanische GM wird in dieser Runde gegen Wesley So spielen. Im anderen Spiel dieser Runde trifft Magnus Carlsen aus Norwegen auf den Franzosen Maxime-Vachier-Lagrave.

Zeitplan

Finale - Tag 1 - Feb 13 - 17:00 - 15 Minuten Pause vor der nächsten Partie

Final - Tag 2 - Feb 14 - 17:00

Opera ist der offizielle Browser der Tour und Titelpartner des Events, das mit einem Preisgeld von 100.000 Dollar dotiert ist.

Die Meltwater Champions Chess Tour, die von der Play Magnus Group organisiert wird, ist die erste vollständige Saison von Online-Schachevents auf höchstem Niveau.

Es umfasst neun reguläre und Major-Turniere, die in einem 300.000-Dollar-Finale gipfeln, das im September beginnt.

Alle Matches werden im Schnellschachformat mit Blitz- und "Armageddon"-Tiebreaks gespielt, falls nötig.