Orthodoxe Christen in Aserbaidschan feiern Ostern

Baku, 19. April, AZERTAC

Heuer finden die Osterfeierlichkeiten unter dem Schatten der Corona-Krise statt. Auch der Oster-Gottesdienst in orthodoxen Kirchen in Aserbaidschan wird in diesem Jahr ohne Beteiligung von Gläubigen durchgeführt, weil im Land die Ausgangssperren gelten. Die Menschen dürfen nur ausnahmsweise das Haus verlassen, etwa, wenn sie zur Arbeit, zum Arzt oder zum Einkaufen müssen. Nur die Geistliche nahmen an der Zeremonie teil, wie AZERTAC berichtete.

Wie jedes Jahr hat Präsident Ilham Aliyev die orthodox- christliche Gemeinde Aserbaidschans auch in diesem Jahr zum frohen Ostern gratuliert.

Ebenfalls beglückwünschte die Erste Vizepräsidentin der Republik Aserbaidschan, Mehriban Aliyeva, die christliche Gemeinde in Aserbaidschan zum Ostern auf ihrer Facebook-Seite.