Osaka will bei French Open Medien boykottieren

Baku, 27. Mai, AZERTAC

Die viermalige Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka wird während der kompletten Dauer der am Sonntag beginnenden French Open der Presse fernbleiben.

Wie die 23 Jahre alte Japanerin am Donnerstag via Twitter mitteilte, werde sie sämtliche Medientermine in Paris boykottieren.

"Ich habe häufig gemerkt, dass die Leute keine Rücksicht auf die psychische Verfassung der Athleten nehmen, und das wird mir auf Pressekonferenzen immer wieder bewusst", schrieb die Weltranglistenzweite.

Es würden laut Osaka in Mediengesprächen Fragen gestellt, die bei den Athleten Zweifel hervorrufen. Dies führe dazu, dass "Personen niedergemacht werden, und ich verstehe den Grund dahinter nicht", schrieb die zweimalige US-Open- und Australian-Open-Gewinnerin.

Sollte Osaka für verpasste Pressetermine mit Geldstrafen belegt werden, werde sie diese Summe einer Einrichtung für psychische Gesundheit zukommen lassen.