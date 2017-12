Österreich: Explosion an Gasstation

Wien, 12. Dezember, AZERTAC

In Baumgarten an der March in Österreich hat sich an einer Gasstation eine Explosion ereignet, wie ein AZERTAC-Korrespondent berichtet. Dabei wurde nach Angaben des Roten Kreuzes ein Mensch getötet. 18 Menschen seien verletzt worden, davon 17 leicht und einer schwer, sagte ein Sprecher. Zumindest ein Verletzter musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Die Polizei bestätigte die Zahl von 18 Verletzten. Einsatzkräfte erklärten, dass niemand außerhalb des Geländes verletzt wurde. Auch die Schäden beschränkten sich auf den Unglücksort. Dort wurden mehrere Gebäude und Fahrzeuge zerstört. Auf dem Gelände arbeiteten rund 50 Menschen.

An der Gasstation war es den Angaben zufolge gegen 8.45 Uhr zu einer Explosion gekommen. Diese löste einen Brand aus. Die Rauchwolke dieser gewaltigen Gasfackel war bis ins 30 Kilometer entfernte Wien zu sehen. Die Polizei geht davon aus, dass die Explosion auf einen technischen Defekt zurückzuführen ist. Das Landeskriminalamt ermittelt, hieß es bei Twitter.

Wie die Polizei Niederösterreich mitteilte, war die Lage am Vormittag wieder unter Kontrolle. Die Feuerwehr sei mit Löscharbeiten beschäftigt. Rettungskräfte versorgen die Verletzten.

Bei dem Unglücksort in Baumgarten an der March handelt es sich nach Angaben des Betreibers um eine Erdgas-Übernahmestation in Niederösterreich an der Grenze zur Slowakei. Sie zählt zu den wichtigsten Gas-Drehscheiben Mitteleuropas, über sie werden vor allem Norditalien und Süddeutschland mit Erdgas versorgt. 2015 wurden über die betroffene Station 40 Milliarden Kubikmeter Gas weitergeleitet.

Nach dem Brand ist die Station vorerst außer Betrieb. "Die Anlage wurde im kontrollierten Zustand heruntergefahren", teilte der Betreiber mit. Die Gasleitungen seien unterbrochen, die Anlage befinde sich im Sicherheitsmodus.

Für Österreich erwartet Gas Connect bis auf weiteres keine Auswirkungen auf die Gaslieferungen. Möglicherweise könne es aber Einschränkungen in Richtung Italien geben. An der Rohstoffbörse in London löste die Explosion einen starken Anstieg der Gaspreise aus. Der Preis für Gas mit Lieferung im Januar kletterte zunächst um etwa 20 Prozent auf bis zu 73,70 britischen Pence je British Thermal Unit - den höchsten Preis seit März 2013.