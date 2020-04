Otto Hauser vor 10 Jahren zum Honorarkonsul Aserbaidschans in Deutschland ernannt

Berlin, 21. April, AZЕRTAC

Vor 10 Jahren, am 21.4. 2010, wurde der ehemalige Sprecher der Deutschen Bundesregierung und Staatsekretär im Bundeskanzleramt Otto Hauser durch Präsident Ilham Aliyev zum Honorarkonsul der Republik Aserbaidschan in Stuttgart, Baden-Württemberg, ernannt, wie das deutsche Büro-von AZERTAC mitteilte.

Der damalige Botschafter in Berlin und heutige Energieminister Parviz Shahbazov hat im Auftrag des Aussenministers Elmar Mammadyarov die Amtseinführung vorgenommen. Otto Hauser hat die guten Beziehungen zwischen Deutschland und Aserbaidschan sehr unterstützt und gefördert. Als einziger Honorarkonsul in Deutschland hat Otto Hauser besonders in der Bildungszusammenarbeit und in der Industrie- und Wirtschaftskooperation zwischen beiden Ländern erfolgreich gearbeitet.