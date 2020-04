PRÄSIDIALERLASS- Für Verbesserung von Wasserversorgung in Samukh Region Geldmittel bereitgesellt

Baku, 8. April, AZERTAC

Per Dekret von Präsident Ilham Aliyev sollen weitere 15 artesische Brunnen in 13 Siedlungen des Rayons Samuch entworfen und gebohrt werden.

Für diesen Zweck stellte man der offenen Aktiengesellschaft für Melioration und Wasserwirtschaft 1,05 Millionen Manat bereit, wie AZERTAC berichtete.

Ziel ist es, die Wasserversorgung in den Dörfern im Rayon Samuch zu verbessern, den Bedarf von Ackerfeldern und der Bevölkerung an Bewässerungs-und Trinkwasser in jener Region zu decken.