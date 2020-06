Pakistan: Binnen 24 Stunden 110 Menschen an Covid-19 gestorben

Islamabad, 16. Juni, AZERTAC

In den letzten 24 Stunden sind in Pakistan 110 weitere Menschen an Covid-19 gestorben, was die Gesamtzahl der Todesopfer auf 2839 erhöht. Am vergangenen Tag haben sich 4443 weitere Menschen in Pakistan mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Damit ist die Gesamtzahl der bisher bestätigten Infektionen auf 148.921 gestiegen, wie AZERTAC berichtete.

Bisher wurden in Pakistan 56.390 Patienten als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen. Pakistan behandelt derzeit 89.692 Corona-Kranke. Die meisten