Pakistan: Heydar Aliyev-Stiftung führt Wohltätigkeitsaktion für Patienten mit Thalassämie und Hämophilie durch

Islamabad, 13. Mai, AZERTAC

Heydar Aliyev-Stiftung führte in Pakistan eine weitere Wohltätigkeitsaktion für die Patienten, die an der Thalassämie und Hämophilie leiden.

AZERTAC zufolge besuchte der aserbaidschanische Botschafter in Pakistan, Ali Alizadeh, das Sundas Thalassemia Center in Islamabad, wo er im Rahmen der Aktion mit dem medizinischen Personal des Zentrums sowie dessen Patienten und ihren Familien zusammengetroffen war.

Botschafter Ali Alizadeh sprach beim Treffen über die Hilfeleistungen und Aktionen der Heydar Aliyev-Stiftung für Thalassämie-Patienten in Aserbaidschan und im Ausland.

Beim Besuch wurden dem Thalassämie-Zentrum in Pakistan medizinischen Hilfsmittel, Lebensmittelpakete und Geschenke zur Verfügung gestellt.

Der aserbaidschanische Botschafter in Pakistan, Ali Alizadeh, erinnerte daran, dass die Heydar Aliyev-Stiftung ihre humanitären und sozialen Aktionen und Projekte in Pakistan auf Initiative der Präsidentin der Stiftung Mehriban Aliyeva im Jahre 2005 mit dem Bau einer durch das Erdbeben zerstörten Schule in der Stadt Muzaffarabad begonnen hatte. Botschafter Alizadeh machte darauf aufmerksam, dass die Stiftung soziale und humanitäre Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie, Ökologie nicht nur in Aserbaidschan, sondern auch weit über die Grenzen des Landes realisiert. Die Stiftung setzt die Durchführung solcher Projekte fast in verschiedenen Provinzen Pakistans fort, fügte er hinzu.

Der aserbaidschanische Diplomat wies darauf hin, dass alle von der Stiftung in Pakistan durchgeführten sozialen und humanitären Projekte dazu dienen, die freundschaftlichen und brüderlichen Beziehungen zwischen Pakistan und Aserbaidschan weiter zu stärken und zu vertiefen.

Am Ende wurden dem Thalassämie-Zentrum im Namen der Stiftung Blutbeutel und medizinische Masken sowie Lebensmittelverpackungen und Kinderspielzeuge für die Patienten präsentiert.