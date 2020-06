Pakistan meldet 148 Corona-Tote binnen eines Tages

Islamabad, 26. Juni, AZERTAC

In den vergangenen 24 Stunden sind in Pakistan 148 weitere Patienten an Covid-19 gestorben. 5553 weitere Patienten erholten sich von der Lungenkrankheit, wie AZERTAC unter Berufung auf die pakistanischen Massenmedien berichtet.

Am Freitag lag die Zahl der Corona-Toten in Pakistan nach Behördenangaben bei knapp 3903. Mit rund 4044 Neuinfektionen stieg die Infiziertenzahl demnach auf insgesamt rund 192.970.

Pakistan behandelt derzeit 107.760 Corona-Kranke. Mehr als 3000 von denen befinden sich in einem kritischen Gesundheitszustand.