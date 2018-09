Pakistans Senatsvorsitzender zu Besuch in Aserbaidschan eingetroffen

Baku, 19. September, AZERTAC

Muhammad Sadiq Sanjrani, Vorsitzender des pakistanischen Senats ist am Mittwochabend zu einem Besuch in Aserbaidschan eingetroffen, um an der Jubiläumsfeierlichkeit anlässlich des 100. Jahrestages des aserbaidschanischen Parlaments teilzunehmen, wie AZERTAC mitteilte.

Im internationalen Flughafen Heydar Aliyev, wo die Staatsflaggen der beiden Länder wehten, wurde der pakistanische Senat Muhammad Sadiq Sanjrani von der stellvertretenden aserbaidschanischen Parlamentssprecherin Bahar Muradova und anderen Beamten begrüßt.