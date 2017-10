Panafrikanischer Parlamentspräsident besucht Ministerkabinett

Baku, 24. Oktober, AZERTAC

Am 24. Oktober ist Premierminister Aserbaidschans Artur Rasizade mit einer Delegation um den Panafrikanischen Parlamentspräsidenten Roger Nkodo Dang zusammengetroffen, wie AZERTAC unter Berufung auf den Pressedienst des Ministerkabinetts berichtet.

Premierminister Artur Rasizade zeigte sich zuversichtlich, dass der erste Besuch des Präsidenten des Panafrikanischen Parlaments in Aserbaidschan ein erfolgreicher Beginn einer gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit sein wird. Er sagte, dass es großes Potenzial für die Entwicklung der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Afrikanischen Union in den Bereichen Handel, Kultur sowie in der humanitären Sphäre gibt. Der Premierminister betonte die Wichtigkeit der Aufnahme der Geschäftsbeziehungen zwischen Aserbaidschan und der Afrikanischen Union.

“Es ist wichtig die Business-Foren, Konferenzen und Ausstellungen mit Teilnahme von Geschäftsleuten zu organisieren“, sagte der panafrikanische Parlamentspräsident.

Roger Nkodo Dang sagte, dass sie im Rahmen ihres Besuchs in Aserbaidschan den Bürgerservice “ASAN“ besucht haben. Dieser bürgerfreundliche Service erweckte bei uns sehr großes Interesse, sagte er. Der Gast bedankte sich bei der aserbaidschanischen Regierung für das Studium afrikanischer Studenten geschaffene Bedingungen.

Bei dem Treffen fand ein breiter Meinungsaustausch zu einer Reihe anderer Themen statt.