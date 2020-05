Pandemie: Ukraine meldet 343 Geheilte am Mittwoch

Kiew, 13. Mai, AZERTAC

In der befreundeten Ukraine hat die Zahl der Genesene von Corona-Patienten am 13. Mai beträchtlich zugenommen.

In den letzten 24 Stunden wurden 343 Menschen als geheilt aus den Krankenhäusern nach Hause entlassen. Am Tag zuvor erholten sich 85 Patienten von der Krankheit. Am Dienstag sind 12 weitere Personen gestorben.

AZERTAC zufolge teilte dies der ukrainische Gesundheitsminister Maxim Stepanov bei einer Pressekonferenz mit.

Bislang wurden in der Ukraine insgesamt 439 Todesfälle nachgewiesen. Am letzten Tag haben 402 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Die Gesamtzahl der Infizierten beträgt 16.425, so Maxim Stepanov.