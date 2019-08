Panthera Team Asia F1 möchte 2021 in Startaufstellung stehen

Baku, 26. August, AZERTAC

Die Formel 1 hofft, mit dem neuen Reglement ab 2021 auch neue Teams für die Königsklasse gewinnen zu können. Jetzt scheint sich ein erster neuer Name herauszukristallisieren: Panthera Team Asia F1 möchte 2021 in der Startaufstellung stehen und hat dafür schon einige Bausteine zusammen, wie AZERTAC unter Berufung auf "RaceFans" berichtet.

Angeblich habe man bereits einige wichtige Positionen besetzt, von denen viele bereits Formel-1-Erfahrung mitbringen und teilweise noch bei Teams unter Vertrag stehen. Bislang sind zwei Namen bekannt: Benjamin Durand, ehemaliger Geschäftsführer bei SMP Racing, ist Mitbegründer des Teams, Aerodnamik-Chef wird Tim Milne, der zuvor unter anderem bei Renault, Honda, Toyota oder Manor gearbeitet hat.

Wie es im Bericht weiter heißt, so soll Panthera auch bereits einige Deals mit großen Zulieferern unter Dach und Fach gebracht haben. Man arbeite derzeit von einer temporären Basis nahe Silverstone aus und bevorzuge ein Modell ähnlich des Haas-Teams, das so wenig Teile wie möglich in Eigenregie herstellt.

FIA hätte gern 24 Fahrzeuge - Die FIA hatte zuletzt immer wieder betont, dass man gerne 24 Fahrzeuge im Feld hätte und neue Teams mit offenen Armen begrüße. Nach dem Einstieg von Lotus, Virgin und HRT zur Saison 2010 hat es mit Ausnahme von Haas aber keinen grundlegenden Neueinsteiger mehr gegeben.

2016 gab es dank der Amerikaner wieder elf Rennställe, doch seit der Insolvenz von Manor am Ende der Saison fährt die Formel 1 lediglich mit zehn Teams.

Eine offizielle Anfrage soll Panthera aber noch nicht gestartet haben, weil von Seiten des Verbandes auch noch keine Ausschreibung für neue Teams eröffnet wurde. Man rechnet damit, dass dies geschehen wird, sobald das neue Reglement für 2021 feststeht. Die Deadline dafür wurde auf den Oktober geschoben, was potentiellen Neueinsteigern noch einmal deutlich weniger Zeit lässt.