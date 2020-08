Panzer-Biathlon: Aserbaidschanische Panzersoldaten im Halbfinale

Baku, 31. August, AZERTAC

Bei den Panzer-Biathlon-Wettkämpfen, die im Rahmen der Internationalen Armeespiele 2020 ausgetragen werden, ist die aserbaidschanische Mannschaft am nächsten Wettkampftag in der Etappe “Individuelle Führung“ ins Halbfinale eingezogen.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Verteidigungsministeriums gegenüber AZERTAC haben unsere Panzersoldaten in dieser Phase der Wettkämpfe 3 Ziele mit genauem Feuer zerstört und eine bestimmte Strecke in kurzer Zeit zurücklegt. Damit qualifizierten sich die aserbaidschanischen Panzersoldaten für das Halbfinale des Wettbewerbs. Ihre Gegner in der Gruppe waren Vertreter von China, Weißrussland und Serbien.