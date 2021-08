Paralympics 2021 in Tokio: Aserbaidschan gewinnt seine erste Medaille

Tokio, 26. August, AZERTAC

Aserbaidschan hat seine erste Medaille bei den Paralympischen Sommerspielen 2020 in Tokio gewonnen.

Am zweiten Wettkampftag der Paralympics, dem 26. August, gewann Parvin Mammadov im Kraftdreikampf mit 156 Kilogramm die Bronzemedaille.

Gold ging an Omar Sami Hamadeh Qarada aus Jordanien. Der vietnamesische Athlet Lê Văn Công belegte den zweiten Platz.

Das 36-köpfige aserbaidschanische Team kämpft bei den Paralympics in Tokio in 6 Sportarten in 47 Kategorien an elf Wettkampftagen um Olympia-Medaillen.