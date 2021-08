Paralympics: Khanym Hüseynova holt fünftes Gold für Aserbaidschan

Tokio, 28. August, AZERTAC

Judokämpferin Khanym Hüseynova (63 kg) holte fünftes Gold für Aserbaidschan bei den Paralympischen Sommerspielen 2020 in Tokio.

Sie schlug im Finale Iryna Husieva aus der Ukraine und holte damit Gold, wie AZERTAC mitteilte.

Zuvor gewannen Judokämpferin Schahana Hajiyeva (48 kg), Schwimmer Raman Saley, Judoka Vugar Schirinli (60 kg) und Judokämpferin Sevda Valiyeva (52 kg) Goldmedaillen bei den Paralympischen Sommerspielen 2020 in Tokio.

Parvin Mammadov holte den ersten aserbaidschanischen Sieg bei den Paralympischen Sommerspielen in Tokio. Er gewann Bronze im Kraftdreikampf.

Aserbaidschan hat derzeit fünf Gold und eine Bronze auf seinem Konto.

Das 36-köpfige aserbaidschanische Team kämpft bei den Paralympics in Tokio in 6 Sportarten in 47 Kategorien an elf Wettkampftagen um Olympia-Medaillen.