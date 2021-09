Paralympics in Tokio: Schwimmer Vali İsrafilov gewinnt elfte Goldmedaille für Aserbaidschan

Tokio, 1. September, AZERTAC

Die aserbaidschanische Mannschaft hat für die elfte aserbaidschanische Goldmedaille bei den Paralympischen Spielen in Tokio gesorgt.

Vali Israfilov schnappte sich Gold im Wettkampf im Brustschwimmen. Er schwamm auf der Langbahn die 100 m Brust in einer Zeit von einer Minute 04.86 Sekunde und stellte damit einen neuen paralympischen Weltrekord auf.

Aserbaidschan hat derzeit 11 Gold-, 1 Silber-und 4 Bronzemedaillen auf seinem Konto.

Das 36-köpfige aserbaidschanische Team kämpft bei den Paralympics in Tokio in 6 Sportarten in 47 Kategorien an elf Wettkampftagen um Olympia-Medaillen.