Paris: Aserbaidschan und UNESCO erörtern künftige Zusammenarbeit

Paris, 29. Oktober, AZERTAC

Im Sitz der UNESCO in Paris traf der Minister für Jugend und Sport Aserbaidschans, Azad Rahimov, mit Nada Al-Nashif, der stellvertretenden Generaldirektorin der Organisation für Sozial- und Geisteswissenschaften zusammen.

Azad Rahimov informierte seine Gesprächspartnerin über die Reformen, die in Aserbaidschan im Bereich Jugend und Sport durchgeführt werden, sowie über erzielte Fortschritte und bisher in Aserbaidschans erfolgreich ausgerichtete internationale Sportveranstaltungen. Er machte auf die Verpflichtungen Aserbaidschans in diesen Bereichen aufmerksam.

Die Seiten sprachen zugleich die Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und der UNESCO an und tauschten sich über die Möglichkeiten für die Weiterentwicklung der bestehenden Beziehungen sowie über Themen, die auf der Tagesordnung der Sitzung der siebten Tagung des Internationalen Übereinkommen gegen Doping im Sport stehen. Auch die Aktivitäten Aserbaidschans im Rahmen dieses Übereinkommens standen ebenfalls im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Es fand auch ein Meinungsaustausch über die Jugendpolitik in Aserbaidschan und die Möglichkeiten für die Zusammenarbeit in diesem Bereich statt.