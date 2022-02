Parlamentarische Delegation aus Aserbaidschan besucht Estland

Baku, 7. Februar, AZERTAC

Am Sonntag, dem 6. Februar hat sich eine Delegation unter der Leitung der aserbaidschanischen Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova, Estland.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Parlaments gegenüber AZERTAC wurde die aserbaidschanische Delegation am Flughafen Lennart Meri in Tallinn von der estnischen Botschafterin in Aserbaidschan Annely Kolk, dem aserbaidschanischen Botschafter in Estland Anar Maharramov und anderen Beamten begrüßt,

Am Rande des Besuchs wird die Vorsitzende der Nationalversammlung den Sprecher des estnischen Parlaments und andere Beamte dieses Landes treffen, hieß es.