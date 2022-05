Parlamentssprecher: Estland hat territoriale Integrität Aserbaidschans immer unterstützt

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Estland hat die territoriale Integrität Aserbaidschans und den Frieden in der Region immer unterstützt.

Mein Besuch in Aserbaidschan und in der Stadt Schuscha sowie mein Treffen mit dem Präsidenten war sehr produktiv.

AZERTAC zufolge sagte dies der estnische Parlamentssprecher, Yuri Ratas, bei einem Treffen mit dem aserbaidschanischen Außenminister, Jeyhun Bayramov.

Yuri Ratas übermittelte seine Glückwünsche zum Unabhängigkeitstag Aserbaidschans am 28. Mai und sagte, Estland habe die territoriale Integrität Aserbaidschans unterstützt.

Der aserbaidschanische Chefdiplomat Jeyhun Bayramov sagte, dass Aserbaidschan der Entwicklung der Beziehungen zum befreundeten Estland große Bedeutung beimisst.

Die Seiten tauschten bei dem Treffen Meinungen über die Perspektiven für eine Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in einer Reihe von Bereichen sowie auf den Gebieten Wirtschaft, Informationstechnologie, Umwelt, humanitäre Hilfe und in anderen Bereichen aus. Zudem wurde hervorgehoben, dass es ein großes Potenzial für eine Zusammenarbeit in den Bereichen Informationstechnologie, Bildung und alternative Energien gibt.

Bei dem Treffen wurden auch die Beziehungen Aserbaidschans zur Europäischen Union, regionale Fragen, einschließlich der Lage in der Ukraine, und andere Themen von beiderseitigem Interesse, erörtert.