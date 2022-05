Parlamentssprecherin: Aserbaidschanisch-türkische Beziehungen entwickeln sich von Tag zu Tag

Baku, 16. Mai, AZERTAC

Am Dienstag, dem 16. Mai ist die aserbaidschanische Parlamentssprecherin, Sahiba Gafarova, mit dem zu einem Besuch in Aserbaidschan weilenden Präsidenten der Großen Türkischen Nationalversammlung, Mustafa Sentop, zusammengetroffen.

Laut der Abteilung für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Parlaments gegenüber AZERTAC äußerte sich Frau Gafarova zufrieden über den aktuellen Stand der Beziehungen zwischen Aserbaidschan und der Türkei und wies darauf hin, dass sich diese Beziehungen von Tag zu Tag entwickeln.

Sie schätzt die Teilnahme der türkischen Delegation an der dritten Generalkonferenz der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, die heute in Baku stattfinden soll, hoch ein und sprach über die Bedeutung der Themen, die bei der Konferenz diskutiert werden.

Sahiba Gafarova informierte ihren Gesprächspartner über die Restaurierungs- und Bauarbeiten, die in den von der armenischen Besatzung befreiten Gebieten durchgeführt werden. Sie sagte, dass in sehr kurzer Zeit in jenen Regionen große Infrastrukturprojekte durchgeführt, neue Straßen und der Flughafen Füsuli gebaut und in Betrieb genommen wurden. Sie erinnerte an eine aktive Teilnahme der türkischen Bauunternehmen an diesen Wiederaufbauarbeiten. Die aserbaidschanische Parlamentssprecherin dankte der Türkei für ihre ständige Unterstützung Aserbaidschans.

Mustafa Sentop, äußerte sich zufrieden über seinen nächsten Besuch in Aserbaidschan und verwies darauf, dass der Zweck des Besuchs darin bestehe, an der dritten Generalkonferenz der Parlamentarischen Versammlung der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit teilzunehmen und sich aktiv an den hier zu diskutierenden Themen zu beteiligen.

Er verwies auf die Bedeutung der Treffen, die in Baku abgehalten werden, und zeigte sich zuversichtlich, dass sie ihren gewissen Beitrag zur Vertiefung der Beziehungen auf parlamentarischer Ebene leisten werden.

Im Laufe des Gesprächs tauschten die Seiten Meinungen über andere Themen von gemeinsamem Interesse aus.