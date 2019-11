Parlamentssprecherin: Turkmenistan beabsichtigt, seine Beziehungen zu Aserbaidschan in verschiedenen Bereichen auszuweiten

Baku, 5. November, AZERTAC

Die zu einem Besuch in Aserbaidschan weilende turkmenische Parlamentssprecherin, Gulshat Mammadova, ist mit ihrem aserbaidschanischen Amtskollegen, Ogtay Asadov, zusammengetroffen.

AZERTAC zufolge äußerte sich Ogtay Asadov beim Gespräch zuversichtlich, dass der aktuelle Besuch einen wesentlichen Beitrag zur weiteren Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern, einschließlich der interparlamentarischen Beziehungen, leisten wird.

Der aserbaidschanische Parlamentssprecher sprach die historisch wachsenden Freundschaftsbeziehungen an und wies darauf hin, dass die Verhandlungen, die im Rahmen der Besuche der Staatsoberhäupter von Aserbaidschan und Turkmenistan geführt werden, eine wichtige Rolle in der Entwicklung der Beziehungen spielen. Er erinnerte daran, dass bis heute 90 Dokumente zwischen den beiden Ländern unterzeichnet wurden. Enge politische Beziehungen wirken sich positiv auf die Wirtschaft aus. Der Handelsumsatz zwischen Aserbaidschan und Turkmenistan belief sich 2018 auf 133 Millionen US-Dollar. In den neun Monaten des laufenden Jahres betrug er 163 Millionen US-Dollar, fügte er hinzu.

Zudem wurde betont, dass Aserbaidschan heute aktiv an der Umsetzung globaler Öl- und Gasprojekte und der Schaffung einer modernen Verkehrsinfrastruktur beteiligt ist. Es bestehen gute Kooperationsmöglichkeiten in diesen Bereichen. Die Inbetriebnahme des neuen internationalen Seehandelshafens von Baku sowie die Arbeiten, die unter Beteiligung Aserbaidschans in Richtung der Schaffung der Verkehrskorridore Nord-Süd, West-Ost durchgeführt werden, sind ein gutes Zeichen für diese Kooperationsbeziehungen in diesem Sektor.

Der Seiten verwiesen im Laufe des Gesprächs darauf, dass die Ausweitung der interparlamentarischen Beziehungen einen positiven Einfluss auf die Weiterentwicklung der bestehenden Beziehungen ausüben. In diesem Sinne ist die Arbeit der Freundschaftsgruppen in den Parlamenten der beiden Länder begrüßenswert. Die regelmäßigen Treffen von Abgeordneten im Rahmen internationaler Organisationen sollten positiv bewertet werden, so O.Asadov.

Gulshat Mammadova zeigte sich zuversichtlich, dass ihr aktueller Besuch in Aserbaidschan und die Treffen, die hier abgehaltenen werden, gemeinsamen Zielen dienen werden. Der turkmenische Gast machte darauf aufmerksam, dass Turkmenistan beabsichtigt, die Beziehungen zu Aserbaidschan im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich auszuweiten. Gegenseitige Reisen von Abgeordneten seien im Hinblick auf den Erfahrungs- und Informationsaustausch von Bedeutung, so Frau Gulshat Mammadova.