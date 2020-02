Parlamentswahlen in Aserbaidschan: Internationale Beobachter schätzen getroffene Vorbereitungen hoch ein

Baku, 8. Februar, AZERTAC

Am 8. Februar hat eine Gruppe internationaler Beobachter der Interparlamentarischen Versammlung der GUS-Staaten, die die Parlamentswahlen in Aserbaidschan beobachten werden, das zum Andenken an die Helden und Opfer des Zweiten Weltkriegs 1941-1945 in Baku errichtete Denkmal besucht. Man legte einen Kranz an der Gedenkstätte nieder.

Dann legten die Gäste Blumen am Denkmal für den Helden der Sowjetunion, Richard Sorge.

Der Generalsekretär des Rates der Interparlamentarischen Versammlung der GUS-Staaten, Dmitry Kobitsky, sagte in einem Interview mit Journalisten, dass die von ihm geleitete Struktur die Wahlen in allen GUS-Staaten seit über 20 Jahren, seit ihrer Gründung, beobachtet. ”In diesem Jahr haben wir unsere Arbeit mit den Wahlen in Aserbaidschan begonnen. Die Zentrale Wahlkommission hat sehr große Vorbereitung für die Wahlen getroffen. Alles, was den Prozess der Abstimmung betrifft, ist auf höchstem Niveau organisiert. Die Zentrale Wahlkommission von Aserbaidschan hat großartige Arbeit geleistet und alles getan, damit die Wahlen in Übereinstimmung mit allen Regeln und Anforderungen abgehalten werden können. Delegationsmitglieder werden verschiedene Wahllokale besuchen und einen Bericht über dıe Ergebnisse der Wahlen vorbereiten“, sagte D. Kobitsky.

Dann teilte der Koordinator der Beobachtergruppe der Interparlamentarischen Versammlung der GUS Sadyk Safayev den Journalisten mit, dass die in Aserbaidschan eingetroffene Delegation sich der ihr übertragenen Verantwortung bewusst sei. ”Das ist ein wichtiges Ereignis im politischen Leben des Landes. Das Interesse der Bevölkerung an diesen Wahlen ist groß. Ich bin mir sicher, dass das neue Parlament eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Landes spielen wird“, so S. Safayev.