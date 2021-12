Partnerforum der globalen Kampagne “Frieden für Kultur“ in Baku seine Arbeit begonnen

Baku, 2. Dezember, AZERTAC

Am Donnerstag, dem 2. Dezember hat das Partnerforum der globalen Kampagne “Frieden für Kultur“ in Baku an der ADA Universität seine Arbeit begonnen.

Das Forum wurde gemeinsam von der Allianz der Zivilisationen der Vereinten Nationen, der Islamischen Organisation für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (ISESCO), der ADA-Universität und dem Kulturministerium der Republik Aserbaidschan organisiert und bringt Staatsbeamte und Vertreter internationaler Organisationen und des diplomatischen Korps zusammen.