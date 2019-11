Patriarch Kirill besucht orthodoxe Heilige Myrrhe Träger Kathedrale in Baku

Baku, 15. November, AZERTAC

Patriarch Kirill, der am II. Gipfeltreffen religiöser Führer aus aller Welt in Baku teilnimmt, hat die orthodoxe Kathedrale der Heiligen Myrrhen tragenden Frauen in der Hauptstadt Aserbaidschans besucht.

Patriarch Kirill zeigte sich zufrieden mit einer gründlichen Restaurierung der Heilige Myrrhe Träger Kathedrale in Baku.

Im Rahmen des Besuchs von Patriarch Kirill in der Kathedrale wurden auch die Preise der Russisch-Orthodoxen Kirche präsentiert. Der erste stellvertretende Premierminister von Aserbaidschan Yagub Eyyubov und der Leiter der russischen Gemeinde Aserbaidschans Mihail Zabelin wurden mit dem Orden zweiter Klasse “Heiliger Sergius von Radonesch“ ausgezeichnet.