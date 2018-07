Pele gratuliert Kylian Mbappe

Baku, 17. Juli, AZERTAC

Der 19-jährige Franzose Kylian Mbappe hat in seiner noch kurzen Fußball-Karriere schon viel erreicht. Der Weltmeister wird beim Turnier in Russland zum besten Jungspieler gekürt. Im Finale, das Frankreich mit 4:2 gegen Kroatien gewinnt, erzielt der Teenager das Tor zum 4:1, ist damit der zweitjüngste Torschütze in einem WM-Endspiel.

Nur einer konnte noch früher sein erstes WM-Finaltor erzielen: Die brasilianische Fußball-Legende Pele. Der heute 77-Jährige freut sich mit Mbappe und twittert: "Willkommen im Klub, es ist toll, etwas Gesellschaft zu haben".

Pele war im Endspiel am 29. Juni 1958 mit 17 Jahren und 249 Tagen noch deutlich jünger und traf damals beim 5:2-Erfolg über Schweden gar doppelt. "Wenn Kylian meine Rekorde immer weiter einstellt, muss ich wohl meine Fußballschuhe wieder hervorholen", witzelte Pele.

Mbappe ist seit Sonntag auch der drittjüngste Spieler, der jemals in einem WM-Endspiel zum Einsatz gekommen ist. Neben Pele war nur der Italiener Giuseppe Bergomi noch jünger. Der Verteidiger war am 11. Juli 1982 genau 18 Jahre und 201 Tage alt.

Die Auszeichnung als bester Spieler des Turniers blieb Mbappe verwehrt, er musste sich mit jener für den besten jungen Spieler begnügen. Auf einer Stufe mit Pele war der Paris-St.-Germain-Stürmer schon nach dem Achtelfinale gegen Argentinien (4:3) gestanden. Da war er zum zweitjüngsten WM-Doppelpack-Schützen nach dem Brasilianer geworden.

