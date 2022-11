Pentagon: Aserbaidschan und Vereinigte Staaten erörtern Aussichten für militärische Zusammenarbeit

Baku, 29. November, AZERTAC

Am Rande seines Besuchs in den Vereinigten Staaten ist der erste stellvertretende Verteidigungsminister, Generalstabschef der aserbaidschanischen Armee, Generaloberst Karim Valiyev, mit dem ersten stellvertretenden Vorsitzenden des Stabsausschusses der Joint Chiefs of Staff (JCS) der Streitkräfte der Vereinigten Staaten, Admiral Christopher Grady, zusammengetroffen. Bei dem Treffen wurden die Aussichten für eine militärische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern und Fragen der regionalen Sicherheit erörtert.