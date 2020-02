Peter Douglas: Parlamentswahlen laufen in Aserbaidschan gut organisiert

Guba, 9. Februar, AZERTAC

Wir sind internationale Beobachter und schauen uns hier im Rayon Guba verschiedene Wahllokale an. Wie freuen wir uns sehr darüber, die Parlamentswahlen in Aserbaidschan zu beobachten. Wir haben hier bereits mehrere Wahllokale besucht und keinen Verstoß gegen das Wahlgesetzt festgestellt.

Dies erklärte Peter Douglas, Vertreter der Europäischen Liberalen Jugendorganisation in einem Interview mit AZERTAC.

Er betonte zudem, dass die Wahlen in einer freien und transparenten Weise verlaufen: "Ich kann sagen, dass es in den Wahllokalen, in denen wir die Abstimmung beobachtet haben, keine außergesetzliche Vorgehen gegeben hat", fügte er hinzu

Peter Douglas sagte, dass fast in allen Wahllokalen notwendige Maßnahmen für eine transparente und faire Durchführung der Wahlen getroffen worden seien. Die Abstimmung läuft gut organisiert", so P. Douglas.