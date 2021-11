Pirsaat Baba-Schrein-Moschee-Komplex nach Restauration und Rekonstruktion eröffnet VIDEO

Schamachi, 1. November, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva nahmen am Montag, dem 1. November an der Eröffnung des restaurierten Pirsaat Baba Schrein-Moschee-Komplexes in der Region Schmachi teil, teilte AZERTAC mit.

Das auf Initiative von Mehriban Aliyeva, der Präsidentin der Heydar Aliyev-Stiftung wiederaufgebaute Pirsaat Baba-Heiligtum ist einer der von Pilgern meist besuchten Wallfahrtsorte.