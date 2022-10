Astana, 13. Oktober, AZERTAC Am Donnerstag, dem 13. Oktober findet im kasachischen Astana die Plenarsitzung des 6. Gipfeltreffens der Konferenz über Interaktion und vertrauensbildende Maßnahmen in Asien statt. Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev nimmt ebenfalls an der Veranstaltung teil, berichtete AZERTAC. Die Staats- und Regierungschefs ließen sich gemeinsam fotografieren. Präsident Ilham Aliyev hielt eine Rede bei der Plenarsitzung.

