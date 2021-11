Politische Konsultationen zwischen den Außenministerien von Aserbaidschan und Deutschland

Baku, 17. November, AZERTAC

Am Mittwoch, dem 16. November fanden nächste politische Konsultationen zwischen dem Außenministerium der Republik Aserbaidschan und dem Außenministerium der Bundesrepublik Deutschland statt.

Laut der Auskunft des Pressedienstes des Außenministeriums gegenüber AZERTAC führten die Konsultationen eine Delegation um den stellvertretenden Außenminister Aserbaidschans, Khalaf Khalafov, und eine Delegation um den Beauftragten für Osteuropa, Kaukasus und Zentralasien im Auswärtigen Amt, Mathias Lutenberg.

Die Seiten analysierten den aktuellen Stand der Beziehungen zwischen den beiden Ländern und führten einen Meinungsaustausch über die Perspektiven für eine Zusammenarbeit . Zudem wurde betont, dass es große Möglichkeiten für bilaterale Wirtschaftsbeziehungen bestehen.

Bei den Beratungen wurden auch die Beziehungen im Bereich Kultur, Wissenschaft und Bildung diskutiert. Die Seiten schätzten die Aktivitäten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) und des Goethe-Zentrums in Baku hoch ein.

Herr Luttenberg äußerte sich zufrieden über seinen Besuch in Aserbaidschan. Er erklärte, dass sein Land an der Entwicklung der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan in verschiedenen Bereichen interessiert sei.

Die Seiten erörterten auch Fragen der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Deutschland im Rahmen internationaler Organisationen und tauschten sich über andere regionale und internationale Fragen von gemeinsamem Interesse aus.