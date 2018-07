Politischer Dialog zwischen Aserbaidschan und Italien ist auf hohem Niveau

Baku, 18. Juli, AZERTAC

Der aserbaidschanische Außenminister Elmar Mammadyarov hat sich mit dem italienischen Außenminister Enzo Moavero Milanesi getroffen.

Wie AZERTAC unter Berufung auf den Pressedienst des Ministeriums für auswärtige Angelegenheiten berichtete, sagte Minister Mammadyrov beim Gespräch, dass der offizielle Besuch des italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella in Aserbaidschan hohes Niveau des politischen Dialogs und einer umfassenden Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern zeige.

Minister Mammadyarov wies darauf hin, dass Treffen und Gespräche in Baku einen weiteren Anstoß zur Ausweitung der Beziehungen in den Bereichen Politik, Handel Wirtschaft, Energie, Kultur, Wissenschaft, Bildung und in anderen Sphären geben werden.

Der itali8nische Außenminister Enzo Moavero Milanesi sagte seinerseits, dass sein Land neben den bilateralen Beziehungen auch den Ausbau der Aserbaidschan-EU Zusammenarbeit unterstützt.

Darüber hinaus führten die Seiten einen Meinungsaustausch über Fragen von gemeinsamem Interesse.