Polytechnische Universität Tomar nimmt Zusammenarbeit mit BSU auf

Baku, 30. März, AZERTAC

Die Staatliche Universität Baku (BSU) und die Polytechnische Universität Tomar haben im Rahmen des Erasmus KA 107-Projekts ein Memorandum of Understanding unterzeichnet, wie die BSU gegenüber AZERTAC erklärte.

Die BSU arbeitet im Rahmen des MAGnUS-Projekts (Erasmus KA 2) - "Entwicklung von Masterstudiengängen für mobile Anwendungen und Spieledesign an einer Reihe von Partneruniversitäten", die von der Universität Linköping, Schweden, koordiniert werden, mit der Polytechnischen Universität Tomar von Portugal zusammen, hieß es.

Es sei darauf hingewiesen, dass derzeit mehr als 2.300 Studenten an der 1982 gegründeten an der Polytechnischen Universität Tomar studieren. An der Universität gibt es drei Schulen, an denen rund 300 akademische Mitarbeiter beschäftigt sind.