Präsentation des Miniaturbuches “Aserbaidschanische Abgeordneten in der Staatsduma Russlands. 1906-1917“ VIDEO

Baku, 9. Februar, AZERTAC

Im Museum für Miniaturbücher hat eine Präsentation des zweibändigen Miniaturbuches “Azerbaydjanskiye deputatı v Qosudarstvennoy dume Rossii. 1906-1917” (Aserbaidschanische Abgeordneten in der Staatsduma Russlands. 1906-1917) stattgefunden. Das Buch wurde anhand von Forschungen der Leiterin des Sekretariats des Präsidenten der Republik Aserbaidschan-Assistentin des Präsidenten, Doktorin der Geschichtswissenschaften, Professorin Dilara Seyidzade, geschrieben.

AZERTAC zufolge betrachtete Zarifa Salahova, Gründerin des Museums in ihrer Rede bei der Veranstaltung die Präsentation des Buches “Aserbaidschanische Abgeordneten in der Staatsduma Russlands. 1906-1917“ als bedeutendes Ereignis in der Geschichte des Museums. Sie stellte fest, dass das Buch die Texte von Reden aserbaidschanischer Abgeordneten in der Staatsduma Russlands beinhaltet. Im ersten Band des Buchs wurden die Reden der aserbaidschanischen Abgeordneten in der Staatsduma der I. und II. Einberufung in den Jahren 1906-1907 und im zweiten Band der III. und IV. Einberufung in den Jahren 1907-1917 veröffentlicht. Im ersten Band veröffentlichte man auch einen analytischen Artikel von Professorin Dilara Seyidzade über die Aktivitäten der aserbaidschanischen Abgeordneten in der Staatsduma Russlands im entsprechenden Zeitraum.

Es sei erwähnt, dass jeder Band des Buches in einer Größe von 60x70 mm in 100 Exemplaren in russischer Sprache herausgegeben wurde. Der erste Band besteht aus 288 und der zweite aus 340 Seiten.