Präsentation über Aserbaidschan in Las Vegas

Baku, 12. Februar, AZERTAC

Der Generalkonsul Aserbaidschans in Los Angeles, Nasimi Agayev, hat auf Einladung des Council on Foreign Relations (Rat für auswärtige Beziehungen) der Stadt Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada eine Präsentation über Aserbaidschan durchgeführt.

Laut der Auskunft des Generalkonsulats gegenüber AZERTAC gab Generalkonsul Agayev in seiner Präsentation eine ausführliche Informationen über eine günstige geographische Lage, reiche Geschichte, Kultur und Wirtschaft des Landes sowie regionale und internationale Öl-, Gas- und Verkehrsprojekte, die auf Initiative und mit Teilnahme Aserbaidschans durchgeführt werden. Er sprach zugleich eine wichtige und führende Rolle Aserbaidschans in der Region, seine internationalen Beziehungen, einschließlich eine Annexionspolitik Armeniens gegen Aserbaidschan an.

Nach der Präsentation beantwortete der aserbaidschanische Diplomat die Fragen von Teilnehmern. Einer von Besuchern, ehemaliger Korrespondent der Nachrichtenagentur Reuters sagte, er habe letztes Jahr Aserbaidschan besucht und sei von guten Englischkenntnissen eines Angestellten des Staatsgrenzdienstes von Aserbaidschan sehr beeindruckt, der seinen Pass beim Grenzübergang an der georgisch-aserbaidschanischen Grenze kontrollierte.

Ein anderer Teilnehmer machte darauf aufmerksam, dass er ständig den Formel 1 Grand Prix von Aserbaidschan verfolgt, der die Schönheit von Baku widerspiegelt.