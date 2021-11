Präsident Alexander Lukaschenko telefoniert mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen

Am Montag, dem 8. November telefonierte der Präsident der Republik Belarus Alexander Lukaschenko mit dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev.

Die Staatsoberhäupter bekräftigten den strategischen Charakter der bilateralen Zusammenarbeit, betrachteten die Umsetzung der Vereinbarungen, die im Laufe der Gespräche zwischen den beiden Präsidenten im April des laufenden Jahres in Baku getroffen wurden, diskutierten die Perspektiven der Beteiligung belarussischer Unternehmen an der Umsetzung großer gegenseitig vorteilhafter Projekte in Aserbaidschan.

Alexander Lukaschenko begrüßte die Beendigung des langjährigen Konflikts zwischen Aserbaidschan und Armenien vor einem Jahr. Er verwies insbesondere auf die Bedeutung des beginnenden Friedensprozesses, der beiden Ländern zu Gute kommt.

Der Präsident von Belarus hob hervor, dass die Wiederherstellung der Verkehrsverbindungen und der wirtschaftlichen Zusammenarbeit im Südkaukasus die Grundlage für einen dauerhaften Frieden in der Region schaffen und das Wohlergehen und die Sicherheit aller dort lebenden Völker gewährleisten sollte.

Präsident Alexander Lukaschenko sprach den Familien und Angehörigen aller Opfer des langjährigen Karabach-Konflikts sein Beileid aus und wies auf die Bedeutung der vor einem Jahr durch Vermittlung Russlands angenommenen Erklärung hin, die dem Blutvergießen ein Ende setzte.

Darüber hinaus teilte das Staatsoberhaupt von Belarus dem Präsidenten von Aserbaidschan mit, dass in Minsk als Zeichen der Freundschaft zwischen den belarussischen und aserbaidschanischen Völkern ein Denkmal des in der Stadt Ganja geborenen, hervorragenden aserbaidschanischen Dichters und Denkers Nizami Ganjavi errichtet werden wird.