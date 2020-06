Präsident Aliyev gratuliert seinem italienischen Kollegen zum Nationalfeiertag

Baku, 1. Juni, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev sandte dem Präsidenten der Italienischen Republik, Sergio Mattarella, folgendes Glückwunschschreiben: "

"Zum Tag der Republik der Italienischen Republik sende ich Ihnen und der italienischen Bevölkerung, auch im Namen meiner Landsleute, meine herzlichen Glückwünsche.

Das derzeitige Niveau und die Dynamik der engen freundschaftlichen Beziehungen und der strategischen Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und Italien sind zufriedenstellend. Ich erinnere mich gern an meinen Staatsbesuch im Februar dieses Jahres in Ihrem schönen Land sowie an unsere Treffen und Gespräche, an große Gastfreundschaft, die mir und Frau Mehriban Aliyeva bei diesem Besuch gewährt wurden.

Ich bin fest überzeugt, dass sich der hochrangige Dialog und die Zusammenarbeit zwischen unseren Ländern in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Handel, Energie, Industrie, Bildung, Kultur, Verteidigung und anderen Bereichen durch unsere gemeinsamen Bemühungen weiterhin erfolgreich entwickeln werden.

Gleichzeitig möchte ich noch einmal betonen, dass die aserbaidschanische Bevölkerung im Kampf gegen das Coronavirus solidarisch mit dem befreundeten italienischen Volk ist.

An diesem denkwürdigen Tag wünsche ich Ihnen gute Gesundheit, Erfolg bei Ihrer Arbeit und Ihrem Volk Wohlstand“.