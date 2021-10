Präsident: Aserbaidschanische Wirtschaft wächst innerhalb von neun Monaten um etwa 5 Prozent

Baku, 17. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanische Wirtschaft ist innerhalb von neun Monaten des laufenden Jahres um etwa 5 Prozent gewachsen. Auch die Industrie ist gewachsen. Die Nicht-Öl-Industrie verzeichnete ein Wachstum von 20 Prozent.

Das sagte Präsident Ilham Aliyev bei einem Treffen mit Vertretern der Öffentlichkeit der Region Füsuli, als er am Sonntag, dem 17. Oktober zu einem Besuch in jener von der armenischen Besatzung befreiten Region zu Besuch war, berichtete AZERTAC.

“Diese großmaßstäblichen Wiederaufbauarbeiten, die heute in den befreiten Gebieten geleistet werden, brauchen viel Geld. Jedoch führen wir sie im Rahmen unserer Möglichkeiten durch. “Ich bin mir sicher, dass alle unsere Pläne so schnell wie möglich erfüllt werden. Karabach und Ost-Zangazur werden sich nicht nur zu einem der schönsten Orte Aserbaidschans, sondern auch der Welt entwickeln“, so Präsident Ilham Aliyiev.