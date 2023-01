Präsident Egils Levits: Aserbaidschan ist ein sehr wichtiger Partner Lettlands

Baku, 19. Januar, AZERTAC

Aserbaidschan ist ein sehr wichtiger Partner Lettlands.

AZERTAC zufolge sagte dies Präsident Egils Levits bei einem Treffen mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev in Davos.

Präsident Egils Levits schätzte die Tätigkeit des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev als Vorsitzender der Bewegung der Blockfreien Staaten hoch ein.

Präsident Egils Levits wies auch darauf hin, dass Aserbaidschan im Rahmen seines Vorsitzes in der Bewegung der Blockfreien Staaten eine Reihe von Initiativen ergriffen habe, und hob insbesondere seine erfolgreichen Aktivitäten im Kampf gegen COVID-19 hervor. An dieser Stelle sei erwähnt, dass Präsident Ilham Aliyev beim Treffen Präsident Egils Levits zu einem Besuch in Aserbaidschan eingeladen hat.