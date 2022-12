Präsident Emmanuel Macron telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev

Baku, 24. Dezember, AZERTAC

Am Freitag, dem 23. Dezember hat der Präsident der Republik Frankreich, Emmanuel Macron, mit dem Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, telefoniert.

Im Telefonat äußerte sich Emmanuel Macron besorgt über die Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan sowie über die aktuelle Lage auf der Latschin-Straße.

Das aserbaidschanische Staatsoberhaupt wies darauf hin, dass Vertreter der Zivilgesellschaft Aserbaidschans auf der Latschin-Straße gegen illegalen Abbau von Mineralien in den aserbaidschanischen Gebieten protestiert. Die friedlichen Demonstranten fordern, illegale Ausbeutung der natürlichen Ressourcen in den aserbaidschanischen Gebieten, in denen das russische Friedenskontingent vorübergehend stationiert ist, zu verhindern und die Folgen der negativen Auswirkungen auf die Umwelt zu beseitigen.

Im Laufe des Telefongesprächs machte Präsident Ilham Aliyev darauf aufmerksam, dass 8 aserbaidschanische Dörfer von Armenien noch besetzt gehalten werden.

Emmanuel Macron sagte seinerseits, Frankreich sei bereit, die Normalisierung der Beziehungen zwischen Armenien und Aserbaidschan und die Fortsetzung der Friedensvertragsverhandlungen zu unterstützen.

Präsident Ilham Aliyev sprach die Bedeutung eines ausgewogenen und unvoreingenommen Ansatzes zu regionalen Angelegenheiten an und äußerte sein Bedauern über antiaserbaidschanische Aktivitäten in der Frankophonie und einigen anderen internationalen Organisationen.