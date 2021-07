Präsident Emomali Rahmon telefoniert mit Präsident Ilham Aliyev

Baku, 12. Juli, AZERTAC

Am Montag, dem 12. Juli telefonierte der tadschikische Präsident, Emomali Rahmon, mit seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Ilham Aliyev.

Die Staatsoberhäupter erörterten beim Telefonat aktuelle Aspekte der bilateralen Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zwischen Tadschikistan und Aserbaidschan und betonten positive Entwicklungsdynamik dieser Beziehungen in den letzten Jahren.

Die Präsidenten sprachen die aktuellen militärpolitischen Lage in Afghanistan an.

In diesem Zusammenhang informierte Emomali Rahmon den Präsidenten Aserbaidschans über die alarmierende Lage in den an Tadschikistan grenzenden Provinzen Afghanistans und äußerte sich ernsthaft besorgt über die Eskalation der Lage an der Südgrenze der Gemeinschaft der unabhängigen Staaten.

Präsident Emomali Rahmon lud den aserbaidschanischen Staatschef zu einem offiziellen Besuch nach Tadschikistan ein. Präsident Ilham Aliyev nahm die Einladung an.