Präsident Hasan Ruhani: Aserbaidschan ist ein Nachbar- und befreundeter Staat

Teheran, 29. November, AZERTAC

Der Iran wird seine Zusammenarbeit mit Aserbaidschan und Russland auf hohem Niveau fortsetzen.

Das sagte in einem Interview mit dem staatlichen Fernsehsender Präsident Hassan Rohani.

Der iranische Präsident sagte, dass alle drei Länder an der raschen Schaffung des internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors interessiert seien und weiter daran arbeiten. Die Eisenbahnstrecke Qazvin-Rasht-Astara (Iran) -Astara (Aserbaidschan) wird durch Aserbaidschan nach Russland führen und sich bis nach Europa strecken. Die Arbeiten am Abschnitt Rasht-Astara werden fortgesetzt, sagte der iranische Präsident.

H. Rohani sagte, dass Aserbaidschan ein enger Nachbar und befreundeter Staat des Iran sei. Die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Verkehr, Energie, Landwirtschaft und in anderen Bereichen der Wirtschaft entwickelt sich von Jahr zu Jahr, so der iranische Staatschef.

Rabil Katanov, AZERTAC

Teheran