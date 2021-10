Präsident Ilham Aliyev: 4. Oktober – der Tag der Befreiung von Jabrayil wird für immer in unserer Geschichte bleiben

Baku, 4. Oktober, AZERTAC

Der 4. Oktober wird für immer in unserer Geschichte bleiben. Denn am 4. Oktober wurde die Stadt Jabrayil/Dschäbrayil von den Okkupanten befreit, und dieser Sieg hatte eine große Bedeutung. Denn erstmals in der ersten Kriegswoche wurden die Stadt Jabrayil und das Bezirkszentrum befreit.

Das sagte Präsident, Oberbefehlshaber Muzaffar Ilham Aliyev bei einem Treffen mit der Öffentlichkeit der Region Jabrayil, berichtete AZERTAC.

“Die Bewohner von Jabrayil wissen das sehr gut, dass am ersten Tag des Krieges zwei Dörfer von Jabrayil Böyuk Marjanli und Nuzgar und 4 weitere Dörfer in der Region Füsuli von den Besatzern befreit wurden. Dies war unser erster Erfolg“, fügte der Präsident hinzu.

Der Präsident sprach die Bedeutung des Sieges im Vaterländischen Krieg an und sagte: “Als der Krieg ausbrach, bestand unsere tägliche Arbeit darin, alle besetzten Gebiete zu befreien. Das heißt, es gab keine Zeit, die erzielten Erfolge zu analysieren, und das war auch nicht nötig. Aber heute, ein Jahr nach dem Krieg und der Befreiung von Jabrayil zeigt eine genaue Analyse, dass dieser Sieg von großer Bedeutung war“.